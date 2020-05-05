برشلونة: سواريز سيعود للتدريبات بشكل طبيعي بعد استئناف النشاط

باتت عودة لويس سواريز، مهاجم برشلونة، إلى التدريبات الجماعية مع الفريق مؤكدة، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة.

وقال فران سوتو، مدرب اللياقة البدنية في برشلونة، خلال بث مباشر عبر حساب النادي الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن سواريز سيعود للتدرب مع المجموعة، بداية من أول مران عند عودة الفريق إلى التدريبات، بعد التوقف الكبير الذي حدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن وباء كورونا وتوقف كرة القدم لما يقرب من شهرين سمح لسواريز بكسب المزيد من الوقت للتعافي والعودة مجددًا للمشاركة مع الفريق هذا الموسم.

وتعرض سواريز للإصابة على مستوى الركبة، الأمر الذي أدى لخضوعه لعملية جراحية، وتحديد مدة غيابه بأربعة أشهر.