 سنغافورة تدرس حظر بيع وذبح الحيوانات الحية في الأسواق - بوابة الشروق
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سنغافورة تدرس حظر بيع وذبح الحيوانات الحية في الأسواق

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 12:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 12:36 م

قالت وزيرة البيئة في سنغافورة اليوم الثلاثاء إن سنغافورة تدرس حظر بيع وذبح الحيوانات الحية في أسواق الحيوانات الحية.

ويشار إلى أن أسواق اللحوم الحية في آسيا تعد مكانا مفتوحا يتم فيه بيع اللحوم والسمك الطازج والخضروات الطازجة.

وتعد هذه الأسواق شائعة في مناطق بشرق وجنوب شرق آسيا، ولكنها خضعت للتدقيق بسبب احتمالية أن يكون فيروس كورونا كان مصدره سوق للحوم الحية في مدينة ووهان الصينية أو مختبر قريب.

وقالت الوزيرة ايمي خور أمان أعضاء البرلمان " المراجع الدولية والدليل العملي" سوف يتم استخدامهما لتحديد خطورة انتقال الفيروسات الخطيرة بسبب هذه الأسواق.

وعلى الرغم من أن الحكومة سوف تدرس مسألة أسواق اللحوم الحية، إلا أن خور أشارت إلى أن الأسواق سوف تستمر في عملها، وأرجعت ذلك إلى تقييمات وكالات البيئة والأغذية.

وأضافت: "خطورة انتقال العدوى ضئيلة، طالما تم الحفاظ على معايير السلامة والنظافة".

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