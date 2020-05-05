استطلاع: 3 من كل 4 أتراك لا يثقون في الأرقام الرسمية بشأن كورونا

في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا عن استقرار معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كشف استطلاع للرأي عن انخفاض كبير في ثقة الجمهور في الأرقام الرسمية المعلنة من قبل الحكومة.

وبحسب الاستطلاع فإن 76.8 % من المشاركين قالوا إنهم لا يعتقدون أن الإعلان الرسمي عن حالات الاصابة والوفيات "حقيقي"، وفقا لموقع "تي 24" التركي الإخباري.

وقدر الاستطلاع أن ما يعادل 3 من كل 4 أتراك لا يثقون في الأرقام الرسمية المعلنة عن الحالات.

وكان الاستطلاع يهدف إلى تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لوباء كورونا ، وأجرى بواسطة مركز أوراسيا لاستطلاع الرأي العام.

وأظهرت النتائج أيضا أن 67.9 % وجدوا أن برامج الدعم المالي الحكومية غير كافية وأن 9.8 % فقط قالوا إن بإمكانهم الحفاظ على تمويلهم لأكثر من شهرين في حالة حظر تجوال عام.