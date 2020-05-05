قال أحمد حسن، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن المدينة تعتبر ضمن كبرى مدن الجيل الرابع لهيئة المجتمعات ىالعمرانية الجديدة، مضيفًا أنها تحتوي على أكثر عدد وحدات إسكان اجتماعي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل حاليًا على مشروع إسكان اجتماعي خلال المرحلة الثالثة لـ 262 مبنى معماري بإجمالي 6288 وحدة إسكان، ذاكرًا أنه تم التنبيه على الشركات باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة أثناء العمل.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركات تتمثل في توفير القفازات والكمامات وأماكن مناسبة للمبيت لجميع العاملين، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم الدوري لمناطق العمل، منوهًا بأن أوقات العمل تبدأ من السادسة صباحًا وحتى آخر النهار، مع الالتزام بمواعيد حظر التجوال.

وتابع: «لدينا حوالي 80 ألف وحدة إسكان اجتماعي مقسم على أربع مراحل، بالإضافة إلى وحدات الإسكان المتوسط (دار مصر وسكن مصر)، بجانب مشرروعات المرافق والخدمات بالمدينة».