ليسوتو تخفف إجراءات الإغلاق وسط عدم ظهور حالات إصابة بكورونا

تخفف مملكة ليسوتو، التي لم تسجل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، القيود التي تم إدخالها في إطار الإغلاق الوطنى لمدة أسبوعين، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء ، حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة أنباء بلومبرج.

وقال رئيس الوزراء توماس ثاباني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي والإذاعة إن الشركات والهيئات العامة والشركات الحكومية ستستأنف أنشطتها إلى جانب بعض الفصول في المدارس الابتدائية والثانوية وجميع مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي.

كما سيتم السماح للكنائس بإقامة القداسات بشرط أن يقتصر الحضور على 50 شخصا في المرة الواحدة.