فريق ألماني يدخل الحجر الصحي

دخل كل أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي إرتسجيبيرجه آوه، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني، الحجر الصحي اليوم الثلاثاء بعد أن جاء الفحص الطبي لأحد العاملين إيجابيا لفيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي :" النادي في تواصل مستمر مع السلطات الصحية وأبلغهم بالحالة".

يأتي هذا قبل يوم من اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات لمناقشة تخفيف القيود و احتمالية استئناف منافسات كرة القدم في البلاد.

وسيقوم لاعبو آوه بعزل أنفسهم حتى يوم الخميس عندما يتم اجراء جولة جديدة من الفحوص. وأصدر النادي نبأ الفحص الإيجابي رغم أن رابطة الدوري الألماني طلبت أن تُعلن مثل هذه الأمور بشكل مركزي.

وقال هيلجي ليونهارد رئيس النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" بوضوح، القرارات الواضحة والشفافية مهمة للغاية في مثل هذه الأزمة".

وذكرت رابطة الدوري الألماني أمس الاثنين أن عشر لاعبين أو أعضاء في الجهاز الفني من 36 ناديا ينشطون في دوري الدرجتين الأولى والثانية جاءت فحوصهم إيجابية خلال الجولة الأولى من الفحوص التي شملت إجراء أكثر من 1700 فحصا.

ويتعين أن تكون نتيجة فحصين سلبية للاعبين من أجل أن يتدربوا سويا أو يلعبون مباريات بالدوري، الذي يأمل الجميع إستئنافه بدون جمهور هذا الشهر.

وتجتمع الأندية يوم الخميس المقبل، وفقا لما أكدته الرابطة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) في تأكيد على تقرير نشر في مجلة "كيكر"، عبر الفيديو لتحليل نتائج القرار السياسي الذي سيصدر الأربعاء.

وطورت رابطة الدوري مفهوم النظافة لاستئناف اللعب، وهو الأمر الذي وصفه ينز سباهن وزير الصحة "بالمعقول" حتى بعد أن تم إيقاف سالومون كالو، لاعب هيرتا برلين، أمس الاثنين لنشره مقطع فيديو عن نفسه يحيي اللاعبين، الذين لم يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي، بيده في ملعب تدريب النادي.

وقال سباهن لإذاعة "دويتشلاندفونك" اليوم الثلاثاء :" المفهوم الأساسي منطقي ويمكن أن يكون نموذجا تحتذي به الرياضات الاحترافية الأخرى. ولكن يجب أن يتم تجربته معيشيا".

واعتذر بعدها كالو بعدما تلقى انتقادات شديدة من قبل رابطة الدوري الألماني والرئيس التنفيذي لهيرتا مايكل بريتز الذي قال :" نواصل إخطار جميع المعنيين بإرشادت النظافة والتباعد الاجتماعي، ونجعلهم على علم بالعواقب".

وتوقف دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) منذ منتصف مارس وتتبقى به تسع جولات كاملة. كما توقفت بطولة كأس ألمانيا من الدور قبل النهائي.

وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدوريات المحلية أن تقدم خطط لاستئناف أو أسباب إلغاء الموسم قبل يوم 25 مايو.