مصادر أمنية: مقتل 7 من القوات العراقية وتنظيم داعش في هجمات متفرقة بكركوك

(د ب أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية فجر اليوم الثلاثاء بأن 7من قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وتنظيم داعش قتلوا وأصيب آخرون في سلسلة هجمات متفرقة شهدتها مناطق متفرقة في مناطق تابعة لمحافظة كركوك /250كيلومترا شمالي بغداد/.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن أربعة من قوات الحشد الشعبي قتلوا في هجوم لعناصر بتنظيم داعش على إحدى نقاط حراسة للحشد الشعبي في المنطقة المحصورة بين قرية العصرية باتجاه قرية السوس التابعة لناحية تازة جنوبي مدينة كركوك بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وفي حادث منفصل استهدف عناصر من تنظيم داعش دورية للشرطة الاتحادية عن طريق تفجير عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين قرية الهندية وحقل خباز النفطي وأدى الانفجار إلى جرح عدد من منتسبي الدورية.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت سابق أن عناصر تنظيم داعش هاجموا إحدى نقاط الجيش العراقي في الفرقة 14في قرية /الحلوات/وجرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين اسفر عن مقتل اثنين من الجنود العراقيين فيما تمكنت قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي من قتل أحد عناصر داعش وإصابة اخر بجروح في كمين في منطقة حاوي الباشا جنوبي مدينة كركوك.

من جانب آخر، استهدف قناص من تنظيم داعش كاميرات مراقبة لإحدى ثكنات الحشد الشعبي العشائري قرب قرية الوريدية في قضاء داقوق جنوبي مدينة كركوك مما أدى إلى تدميرها.

وبحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي انتشرت وأقامت نقاط تفتيش بحثا عن المهاجمين على خلفية الهجمات .