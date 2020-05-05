40 متطوعا لإطعام مئات الأسر والمهاجرين الفقراء في ماليزيا

شارك أكثر من 40 متطوعًا في برنامج "فود هوب كورونا"، الذي أطلقته هيئة الرعاية الماليزية بالتعاون مع المنظمات غير الربحية، لتوصيل الطعام للفقراء والمتعثرين ماليًا في ماليزيا.

وبحسب موقع "نيو سترايتس تايم"، ساعد المتطوعون أكثر من 700 عائلة في منطقة وادي كلانج، بما في ذلك كبار السن والمعوقين.

كما تواصل المتطوعون مع اللاجئين والمهاجرين، الذين تأثر العديد منهم بفقدان الأجور اليومية، وذلك بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية، على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت جهود الإغاثة مع نمو الوعي بأن الفقراء والضعفاء سيتحملون وطأة الوباء.

وقرر الفريق في كير أن يفعل شيئًا للمساعدة في تخفيف كفاحهم.

ويعتقد المدير المساعد للبرنامج أن الكثير من الأسر الفقيرة سيتحملون وطأة الوباء، وأن منهم سينامون جوعًا بسبب الأزمة، لذا يسعى لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمدخرات.

وأضاف المدير المساعد، أن المانحين تبرعوا للمنظمة لدعم جهود الإغاثة، بما سمح بتوصيل الطعام إلى العائلات في منازلهم بوادي كلانج.

وتتكون الوجبات من الأرز والزيت والمكرونة، وكذلك اللحوم المعلبة والخضروات، التي جمعها المتطوعون من محال السوبر ماركت وتجار الجملة.

ولتلبية احتياجات بعض الأسر المحتاجة خارج منطقة وادي كلانج، جرى التنسيق مع المتطوعين وشركات التوصيل أو المنظمات الدينية التي تمارس نفس المهام الخيرية.

ويقول المدير المساعد: "في أثناء تسليم البضائع واجهنا جيرانًا كانوا في حاجة للطعام أيضًا، وجدنا أن فقراء الحضر حقيقتهم صارخة فقد أوصلنا الطعام إلى مواطن هندي عمل كحارس أمن كان سيضطر لبيع هاتفه حتى يتمكن من الحصول على شيء يأكله خلال الأيام القليلة القادمة".

إلى ذلك يجري التحقق من كل مستفيد، من خلال اسم ورقم بطاقة الهوية، وعدد أفراد العائلة المدرجين قبل بدء عملية الشراء والتسليم.