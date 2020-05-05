العاصمة الهندية تفرض رسوما بنسبة 70% على الكحوليات

فرضت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي، رسما جديدا باسم "رسم كورونا الخاص" بنسبة 70% على كل المشروبات الكحولية تقريبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القرار صدر مساء أمس الاثنين، ودخل حيز التطبيق اليوم ويستهدف الحد من عدد الأشخاص الذين يشترون مثل هذه المشروبات في أعقاب الزحام الشديد الذي حدث على محال بيع هذه المشروبات خلال اليوم وتجاهل قواعد التبادل الاجتماعي وإثارة الاضطرابات.

كانت السلطات الهندية قد سمحت بإعادة فتح متاجر الخمور في مختلف أنحاء العاصمة نيودلهي أمس بعد 40 يوما من إغلاقها في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وهدد رئيس مدينة دلهي ارفيند كيجريفال أمس من إعادة غلق المتاجر مرة أخرى إذا لم يلتزم الناس بقواعد الصحة والسلامة المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم إجراءات الإغلاق المفروضة منذ 40 يوما مازالت مدينة دلهي تعتبر من بؤر تفشي الفيروس بوجود4898 إصابة مؤكدة و64 حالة وفاة بفيروس كورونا فيها بحسب البيانات الحكومية.

وكانت حكومة ولاية أندرا بارديس جنوب شرق الهند قد فرضت رسوما إضافية أيضا على مجموعة واسعة من الخمور.

وتراوحت الرسوم بين 20 روبية هندية (26ر0 دولار) لكل زجاجة خمور تتراوح سعتها بين 60 و90 مليلتر و6000 روبية (79 دولار) لكل حاوية جعة (بيرة) سعة 50 لترا.