قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها تعرضت للإساءة من أبناء دولتها عبر تجاوزهم في حقها والدعاء عليها وعلى أسرتها، مشيرة إلى أنها تعذر وتتفهم شعور المواطنين.

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن الرضا بالإساءة جزء من العمل العام، متابعة: «وزيرة المالديف هي ذات الوزيرة التي توجهت إلى الكويت والسعودية خلال الأحداث الفردية».

وتابعت: «وزيرة الفنانات ذهبت إلى الطلبة المصريين الذين تم احتجازهم في السودان، وزارت المصابين في انفجار الأردن والمتوفين، ووزيرة شؤون ولاد الأكابر في الخارج سافرت إلى نيوزيلندا للوقوف إلى جانب الأسر المصرية الذين فقدوا أزواجهم في حادث الجامع في نيوزيلندا».

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة إلى أن «الإساءات تعطي خبرة في الحياة وكيفية التعامل مع الواقع»، مؤكدة أنها مكلفة بملف وأمانة معينة أقسمت فيها أمام رئيس الجمهورية.