بريطانيا تسجل أعلى وفيات بكورونا في أوروبا بعد تجاوز الإجمالي 32 ألفا

كشفت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء، أن ما يقترب من 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه في الإصابة بمرض كورنا المستجد (كوفيد-19) ليسجل البلد أعلى حصيلة رسمية في أوروبا حتى الآن.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 29648 وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 24 أبريل الماضي وذُكر في شهادات الوفاة مرض (كوفيد-19)، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ومع إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 32313 وفاة.

وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضررا في أوروبا على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها بالفيروس.