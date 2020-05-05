 مدرب المنتخب: الأندية المغربية لا تستطيع تحمل تكلفة التعاقد مع لاعبين مصريين - بوابة الشروق
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مدرب المنتخب: الأندية المغربية لا تستطيع تحمل تكلفة التعاقد مع لاعبين مصريين

محمد عبد المحسن
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 1:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 1:02 م

يرى طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني أن ثمن اللاعب المصري ليس في متناول الأندية المغربية.

وقال طارق مصطفى في تصريحات خاصة لموقع «le 360» المغربي: «الإمكانيات المالية المرصودة للاعبين في الدوري المصري مهمة، ويوقعون بمبالغ مالية كبيرة، مثلما عليه الحال في دوريات الخليج، بعكس إمكانيات الدوري المغربي المحدودة».

وأضاف: «أتمنى أن يكون اللاعبون المصريون عند حسن ظن المسؤولين والجماهير المغربية، وأن يكون لهم وجود في الدوري الاحترافي، الذي يعد واحدا من بين أقوى الدوريات العربية والإفريقية».

وتابع: «سبق وانضم لاعبين مصريين للدوري المغربي أمثال نور السيد الذي لعب للدافع الجديدي، وعمرو ذكي مع الرجاء، إلا أن التجربتين لم يكتب لهما النجاح».

وأتم المدرب العام للمنتخب الوطني: «خلال تواجدي مع فريق الدفاع الجديدي وسريع وادي زم، عرض عليّ مجموعة من الوكلاء ضم لاعبين مصرين، إلا أن تكلفة التعاقد معهم لم تكن في متناول الأندية المغربية».


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