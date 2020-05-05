مدرب المنتخب: الأندية المغربية لا تستطيع تحمل تكلفة التعاقد مع لاعبين مصريين

يرى طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني أن ثمن اللاعب المصري ليس في متناول الأندية المغربية.

وقال طارق مصطفى في تصريحات خاصة لموقع «le 360» المغربي: «الإمكانيات المالية المرصودة للاعبين في الدوري المصري مهمة، ويوقعون بمبالغ مالية كبيرة، مثلما عليه الحال في دوريات الخليج، بعكس إمكانيات الدوري المغربي المحدودة».

وأضاف: «أتمنى أن يكون اللاعبون المصريون عند حسن ظن المسؤولين والجماهير المغربية، وأن يكون لهم وجود في الدوري الاحترافي، الذي يعد واحدا من بين أقوى الدوريات العربية والإفريقية».

وتابع: «سبق وانضم لاعبين مصريين للدوري المغربي أمثال نور السيد الذي لعب للدافع الجديدي، وعمرو ذكي مع الرجاء، إلا أن التجربتين لم يكتب لهما النجاح».

وأتم المدرب العام للمنتخب الوطني: «خلال تواجدي مع فريق الدفاع الجديدي وسريع وادي زم، عرض عليّ مجموعة من الوكلاء ضم لاعبين مصرين، إلا أن تكلفة التعاقد معهم لم تكن في متناول الأندية المغربية».