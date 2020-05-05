 ماكرون: الحياة الاقتصادية بفرنسا لن تعود في 11 مايو - بوابة الشروق
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ماكرون: الحياة الاقتصادية بفرنسا لن تعود في 11 مايو

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 2:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 2:50 م

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الحياة الاقتصادية في فرنسا لن تعود في 11 مايو الجاري، وهو موعد إنهاء الإغلاق.
وأضاف «ماكرون»، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، أنه من المبكر جدًا الحديث الآن عن مصير العطلة الصيفية، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد مصيرها.
وأوضح أن بلاده لم تكسب المعركة ضد كورونا، إلا أن الفيروس بدأ في التباطؤ بشكل كبير، معربًا عن أمله في انتهاء هذه الأزمة بأقرب وقت ممكن.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 169462 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25201 حالة وفاة.

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