ضبط تشكيل عصابي ببنى سويف تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب الخطف

تمكنت مباحث مركز شرطة بني سويف، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي يقوده 3 عمال تخصصوا في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف أثناء سيرهم بالشوارع.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى مباحث مركز شرطة بنى سويف عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للسرقة أثناء سيرهم بالشوارع، من 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة.

تم تشكيل فريق بحث، بإشراف العميد طارق عيسى، رئيس المباحث الجنائية، يضم العقيد مصطفي كامل، مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد عبدالعظيم، رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد قاسم، معاون رئيس المباحث.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الوقائع 3 عمال، هم "ع. إ. م، 24 سنة"، و"س. ق. س ، 19 سنة"، و"م. أ. ش، 19 سنة"، وجميعهم مقيمون بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وأنهم اتخذوا من السرقة وسيلة لكسب الرزق.

وانتقل النقيب محمد قاسم، معاون رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف، على رأس قوة وتمكن من ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أدلوا باعترافات تفصيلية بأنهم سبق أن قاموا بسرقة حقيبة محضر بمحكمة مركز بني سويف، وبداخلها أوراق وهاتف محمول والمحرر عنها محضر 5947 لسنة 2020 جنح المركز، وسرقة دراجة بخارية بناحية قرية الحلابية بمركز بني سويف وبداخلها هاتف محمول، وسرقة هاتفين محمول من شابين بقريتي السلطاني بببا ومنشأة كساب بمركز إهناسيا، وسرقة هاتفين محمول من آخرين بدائرة محافظة بني سويف ، تم تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلي نيابة مركز بني سويف للتحقيق التى أمرت بحبسهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات ومراته التجديد لهم لى المعاد المحدد.