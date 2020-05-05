الإسكان: تحرير 35 محضرا مخالفة ضوابط الاستفادة من وحدات أكتوبر الجديدة

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن لجنة الضبطية القضائية المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، شنت حملة لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني الوحدات بمدينة حدائق أكتوبر.

وأضافت عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي إما بتغيير النشاط أو بالإيجار بالمخالفة للقانون، مؤكدة استمرار أعمال اللجنة لتشمل مناطق وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة كافة، وباقي المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، طالب المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، بعدم ارتكاب أي من المخالفات لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبة التي قد تصل إلى سحب الوحدة من الفائز بها، والحبس.

وأشار إلى أن الدولة تدعم مشروع الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات لإيصال الدعم لمستحقيه، ولن تسمح بالمتاجرة في الوحدات، أو تغيير نشاطها.