المتاحف الحكومية في العاصمة الألمانية تعتزم فتح أبوابها الأسبوع المقبل

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تعتزم المتاحف الحكومية الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين إعادة فتح أبوابها في الأسبوع المقبل بعد مضي شهرين على إغلاقها بسبب جائحة كوورنا.

ومن المنتظر أن تفتح أول هذه المتاحف أبوابها بشكل حذر للزائرين في الثاني عشر من مايو الجاري.

ومن بين ما يعرف بجزيرة المتاحف في برلين، سيتم افتتاح المعرض الوطني القديم للصور والمتحف القديم ومتحف بيرجامون.

وأعلنت إدارة المتاحف اليوم الثلاثاء عن فتح أبواب صالة مجموعة اللوحات الزيتية حيث سيقام معرض لأعمال فنانين مثل اندي فارهول وروي ليشتنشتاين.

وكانت المتاحف قد أغلقت منذ الرابع عشر من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وسيسري الارتداء الإلزامي للكمامات على الزائرين، وسيتم بيع التذاكر فى إطار زمنى محدد مسبقا لتفادي الطوابير، كما يمكن بيع هذه التذاكر عبر الإنترنت.

تضم متاحف برلين الحكومية التابعة للتراث الثقافي البروسي، 13 مجموعة موجودة في 19 مبنى.

يذكر أن جزيرة المتاحف مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وكان قد تجاوز عدد زائريها حاجز الثلاثة ملايين زائر في العام في الفترة الأخيرة.