فيتنام ترغب في تشجيع الشباب على الزواج وإنجاب الأطفال



دعا رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، الشباب، إلى الزواج قبل الوصول إلى سن الثلاثين وبدء إنجاب الأطفال، وسط قلق المسؤولين إزاء انخفاض معدلات الخصوبة في بعض أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه وفقا لقرار نشر عبر موقع الحكومة على الانترنت، وجَّه فوك السلطات المحلية إلى توفير أندية للمواعدات واستشاريين للزواج.

وشجع رئيس الوزراء النساء على إنجاب طفل ثان قبل الوصول إلى سن الخامسة والثلاثين من العمر. وتريد الحكومة أن يهتم الأزواج الشباب بمسألة تقدم المجتمع في العمر.

ويمثل الفيتناميون بين سن 15 و64 عاما 68% من السكان، وفقا لمنشور على موقع وزارة التخطيط والاستثمار في ديسمبر الماضي.

ووفقا للوزارة، فإن الفئة العمرية من 65 عاما فأكثر هي الأسرع نموا. ومثلت هذه الفئة العمرية 7.7% من السكان في العام الماضي، مقابل 6.4% في عام 2009، وفقا لتعداد السكان لعام 2019 المنشور على موقع مكتب الإحصاءات العامة على الإنترنت.

وقالت الوزارة إن عدد سكان فيتنام زاد 10.4 مليون نسمة بين عامي 2009 و2019. ويبلغ عدد سكان فيتنام حاليا نحو 98 مليون نسمة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.