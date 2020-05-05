استطلاع دولي: المخاوف الصحية من كورونا تفوق القلق على الاقتصاد

توصل مسح عالمي إلى أن أغلبية كبيرة من الناس في العالم يفضلون أن تعطي حكوماتهم الأولوية لإنقاذ الأرواح، بدلا من التحركات لإعادة تشغيل الاقتصادات التي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يضرب العالم الآن.

وتتحدى أحدث نتائج "مقياس إيدلمان تراست" الأمريكي، الذي استطلع على مدى عقدين من الزمن آراء عشرات الآلاف بشأن ثقتهم في مؤسسات رئيسية، تتحدى فكرة أن "الإنهاك بسبب الإغلاق العام" يتزايد في المجتمعات المتضررة من الوباء، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وبشكل عام، وافق 67 % من بين أكثر من 13200 شخص جرت مقابلتهم بين 15 و23 من أبريل الماضي على الآتي: "يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، حتى لو كان ذلك يعني تعافي الاقتصاد بوتيرة أبطأ".

وأيد الثلث فقط فكرة "تزداد أهمية أن تنقذ الحكومة الوظائف وتعيد تشغيل الاقتصاد على أن تتخذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الناس".

واستندت الدراسة، التي أعدتها شركة الاتصالات الأمريكية إيدلمان، إلى نشاط ميداني في كندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والسعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال ريتشارد إيدلمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان: "الأمر معقد لأن هناك أزمتين في وقت واحد.. أزمة صحية وأزمة اقتصادية". وأضاف: "لكن الناس يقولون لقد أمضينا بالفعل ستة أو سبعة أسابيع في هذا (القيود على الأنشطة)، فما الضرر في أسبوع آخر أو اثنين؟".

ووافق 76 % من المشاركين اليابانيين على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العامة على الاقتصاد، مقابل 56 في % في الصين، التي ظهر فيها المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وفي كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، أيد 70% أو أكثرمن المشاركين إعطاء الأولوية للمخاوف الصحية. وفي الولايات المتحدة، حيث شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان احتجاجات مناهضة لإجراءات الإغلاق العام، كانت هذه النسبة 66%.