وقف التحقيق في واقعة مخالفة وزير الصحة الألماني وساسة آخرين لقواعد التباعد

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة جيسن، اليوم الثلاثاء، وقف التحقيقات في واقعة مخالفة وزير الصحة الألماني ينس شبان وعدد من الساسة لقواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح المتحدث أن القرار جاء بعد أن أسفرت التحقيقات الأولية عن عدم وجود اشتباه مبدئي في ارتكاب عمل يقع تحت طائلة القانون.

وأضاف أنه تم إحالة الواقعة إلى سلطات دائرة جيسن للنظر فيما إذا كانت الواقعة تنطوي على مخالفة إدارية وفقا لقانون الحماية من العدوى.

ولم يصدر عن دائرة جيسن تفاصيل حول وضع الإجراءات الحالية.

كان نشر صورة للوزير الألماني مع أشخاص آخرين من داخل مصعد المستشفى الجامعي في مدينة جيسن، أثار بلبلة في منتصف أبريل الماضي.

وظهر في الصورة شبان ومعه فولكر بوفير رئيس حكومة ولاية هيسن، والاثنان من حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ومعهما كاي كلوزه وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن وأشخاص آخرون، وهم يقفون متقاربين بشكل قوي من بعضهم البعض داخل المصعد رغم قواعد التباعد الخاصة بكورونا، وتم تحرير عدة محاضر بالواقعة.