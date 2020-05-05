بلغاريا تسعى لتشجيع السياحة بنظام القسائم

اتفق السياسيون في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، على خطة تسعى الحكومة البلغارية لتنفيذها لدعم صناعة السياحة في البلاد خوفا من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، حيث تعتزم تطبيق نظام قسائم لتشجيع السياحة الداخلية خلال فصل الصيف.

وقال كراسيمير كاراكاتشانوف ، رئيس حزب "اي ام ار او" (امرو) القومي، الشريك في الائتلاف الحاكم، "يجب أن تنفق أموال البلغاريين لدعم السياحة في الداخل وألا تنفق في الخارج". ويتم حاليا إعداد الخطة بالتفصيل.

وتأمل بلغاريا في إعادة فتح المقاصد السياحية اعتبارا من أول يوليو. واتفقت الأحزاب الحاكمة على وضع طاولات في المطاعم المفتوحة بتباعد تبلغ مسافته 5ر1 متر.

ويأتي هذا كتنازل لأصحاب تلك المطاعم ، حيث كان من المقرر في الأصل وضع الطاولات على مسافة 5ر2 متر في المطاعم والمقاهي، المقرر افتتاحها يوم غد الأربعاء.

يذكر أن بلغاريا هي أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، وتمثل السياحة ما لا يقل عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل في قطاع السياحة 11 بالمئة من قوة العمل.

وسجلت بلغاريا 1689 حالة إصابة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة بين سكانها البالغ عددهم 7 ملايين نسمة. وحتى الآن تم تسجيل 342 حالة شفاء من الفيروس.