ترامب ينفي المزاعم الفنزويلية بالتحريض على العنف

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مزاعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن واشنطن تحرض على العنف في بلاده، قائلا إنها "ليس لها علاقة بحكومتنا".

وقال مادور أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تستغل وباء كورونا (كوفيد-19) من أجل "ملء فنزويلا بالعنف" وأنها توظف مرتزقة للبحث عن مبررات "لغزو فنزويلا".

وأوضح الرئيس أن 13 شخصا اعتقلوا، من بينهم مواطنان أمريكيان، عرض جوازي سفرهما وقال إن اسمهما ايران بيري ولوك دينمان.

وكانت فنزويلا قد قالت في وقت سابق إن ثمانية أشخاص قتلوا أول أمس الأحد بعد محاولة التوغل قبالة الساحل نفذها "مرتزقة إرهابيون" وألقت كاراكاس باللائمة في هذا التوغل على الولايات المتحدة وحليفتها كولومبيا.

وخلال كملة خارج البيت الأبيض، قال ترامب إنه تم إبلاغه للتو باتهامات فنزويلا التي "ليس لها علاقة بحكومتنا".

وأضاف "سنكتشف الأمر، لقد علمنا للتو بهذا الشأن.. ولكن أيا كان الأمر، سنبلغكم، لكن هذه المسألة ليس لها علاقة بحكومتنا".