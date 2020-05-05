الجيش الجزائري ينفذ تدريبا بالذخيرة الحية قرب الحدود مع المغرب

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن الجيش الجزائري نفذ اليوم الثلاثاء، تمرينا تكتيكيا بالذخيرة الحية بميدان المناورات للقطاع العملياتي جنوب مدينة تندوف، قرب الحدود مع المغرب وإقليم الصحراء الغربية.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن التمرين الذي حمل عنوان " الوفاء بالعهد"، أشرف عليه اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، ويندرج في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون الجزائري، مشاركة دبابات مدرعة وطائرات حربية في التمرين.

يشار إلى أن التوتر يسيطر على العلاقات بين الجزائر والمغرب بسبب النزاع في إقليم الصحراء الغربية، حيث لا تعترف الجزائر بأية سيادة للمغرب على هذه الإقليم وتعتبرها قوة محتلة.