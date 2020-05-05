وزير المالية: صرف مرتبات مايو يوم 18 وحتى 21

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ في صرف مرتبات شهر مايو الجاري في يوم الاثنين الموافق 18 مايو، لافتًا إلى استمرار الصرف حتى يوم الخميس الموافق 21.

وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تقسيم الصرف إلى أيام مراعاة للإجراءات الاحترازية؛ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى تحديد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مواعيد الصرف الخاصة بأصحاب المعاشات.

وعن مشروع القانون الجديد الخاص بالحكومة بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي نصت المادة الأولى منه على خصم 1% من الرواتب للأجور والعاملين بالدولة، طالب وزير المالية الانتظار بخروج بيان رسمي من مجلس الوزراء ثم مناقشة الأمر.

واستطرد: «الحكومة أو وزير المالية سيصدران بيانًا رسميًا ومن ثم نخرج للرأي العام ونشرح له»، منوهًا أن المشروع المقدم لم يتم إرساله إلى مجلس النواب حتى الآن.