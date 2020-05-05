وزيرة الهجرة: الكويت لن تفرض رسوما على المصريين المخالفين للإقامة حال مغادرتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن عدد المواطنين المصريين المخالفين للإقامة بدولة الكويت يبلغ 5300 مواطن، مشيرة إلى أن الكويت أعلنت عن عدم فرض أية رسوم لمخالفاتهم حال المغادرة.

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن التنسيق بين الدولتين يتم بشكل هادئ وحذر لعودة المصريين إلى الدولة سالمين، بعد الإعلان عن المواعيد، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأشارت إلى حرص الدولة على إعادة المصريين العالقين في تركيا وقطر، من خلال التنسيق مع الدول الأخرى، لافتة إلى أن هناك نحو 200 عالق مصري في قطر.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمر بتكثيف الرحلات لعودة المصريين بأقصى سرعة بنهاية شهر رمضان، منوهة أن عودة العالقين ترتبط أيضًا بالتصاريح التي تمنحها الدول الأخرى.