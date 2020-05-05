بوتين يهدي ميدالية النصر لزعيم كوريا الشمالية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ميدالية اليوبيل "75 عاما من النصر في الحرب الوطنية العظمى"، لإحيائه كل عام ذكرى الجنود السوفييت الذين ماتوا في بلاده، والحفاظ على المدافن والنصب التذكارية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء - أن السفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا سلم الجائزة لوزير خارجية الجمهورية الكورية لي سونج جوون، في قصر مانسود للمؤتمرات، حسبما نشرت سفارة روسيا في كوريا الشمالية.

يذكر أن أول زيارة لكيم جونغ أون لروسيا تمت في نهاية أبريل 2019، حيث عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 من الشهر بمدينة فلاديفوستوك.