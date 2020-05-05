وزير الصحة التركي: استمرار تراجع وفيات كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع وفيات فيروس كورونا طوال الفترة الماضية.

وأشار قوجة، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى استمرار تراجع وفيات كورونا وأعداد المصابين في العناية المركزة والخاضعين لأجهزة تنفس اصطناعى ،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وقبل أسبوعين كان المعدل اليومي للوفيات يفوق المئة، قبل أن ينخفض الاسبوع الماضي إلى ما دون التسعين، واليوم إلى ما دون الستين.

وفي السياق، أظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 59 وفاة بكورونا لترفع الإجمالي إلى 3 آلاف و520.

وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 129 ألفا و491، إثر تسجيل 1832 إصابة جديدة.

وأشارت إلى تعافي 5119، ليرتفع الإجمالي إلى 73 ألفا و285.