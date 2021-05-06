ارتفاع حصيلة قتلى حادث مترو مكسيكو سيتي إلى 25

ارتفع عدد قتلى حادث تحطم أحد قطارات المترو في مكسيكو سيتي إلى 25 شخصا اليوم الأربعاء، في الوقت الذي حاول فيه محققون خاصون من النرويج اكتشاف سبب انهيار أحد الجسور.

وقالت ميريام أورزوا، رئيسة وكالة الحماية المدنية في العاصمة المكسيكية، في مؤتمر صحفي إن 38 شخصا لا يزالون في المستشفى، وسيغادر الكثيرون منهم قريبا.

وأضافت أورزوا أن شركة التحقيق النرويجية "دي ان في" تجري تحقيقا في الحادث، وكان محققوها بالفعل في موقع الحادث أمس الثلاثاء.

وسقط القطار عدة أمتار عندما انهار الجسر الذي كان يمر من فوقه أمس الأول الاثنين.

وللخط رقم 12 تاريخ مضطرب بالفعل، في ظل مخاوف بشأن سلامته الهيكلية.

وقالت عمدة مدينة مكسيكو كلوديا شينباوم إنه لهذا السبب، فإن الخط 12 هو الوحيد بالشبكة الذي يخضع لعمليات تفتيش يومية.