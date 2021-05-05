عودة أول دفعة من العراقيين بمخيم الهول السوري إلى بلادهم غدا

كشفت مصادر في مخيم الهول في محافظة الحسكة قرب الحدود السورية العراقية عن عودة الدفعة الأولى من اللاجئين العراقيين إلى بلادهم غداً الخميس.



وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الدفعة الأولى من اللاجئين العراقيين وعائلات مقاتلي داعش وعددها 100 عائلة تضم 380 شخصا ستغادر غداً الخميس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد زيارة وفد من الحكومة العراقية للمخيم والتأكيد على العودة الطوعية لللاجئين إلى بلادهم.



وبينت المصادر أن العدد الأكبر من اللاجئين في مخيم الهول هم من الجنسية العراقية ويبلغ عددهم 30 ألفا و900 شخص، لافتة إلى أنه مع تفشي فيروس كورنا تعمل الإدارة الذاتية لإجلاء أكبر عدد ممكن من المقيمين في المخيم وعودتهم إلى بلادهم.



وأطلقت قوات سورية الديمقراطية (قسد) نهاية شهر مارس الماضي عملية أمنية داخل مخيم الهول للبحث عن أشخاص ينتمون لتنظيم داعش نفذوا عمليات اغتيالات داخل المخيم وأسفرت العملية عن اعتقال أكثر من 200 شخص.



ويضم مخيم الهول حاليا حوالي 64 ألف شخص نصفهم من العراقية وحوالي 80 % منهم من النساء والأطفال، وينتمي الباقون لأكثر من 56 جنسية بينهم مواطنون من أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وجنسيات غربية وعربية أخرى، وفق مصادر في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية والتي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية.