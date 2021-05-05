يحل ريال مدريد الإسباني في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي الإنجليزي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالتعادل بهدف لمثله.

ويدخل ريال مدريد المُتوج بدوري الأبطال 13 مرة مباراة الليلة متسلحلأ بخبراته الكبيرة في البطولة، بينما ظهر تشيلسي بصورة مختلفة وتألق ملحوظ منذ تولي المدرب الألماني توماس توخيل مسؤولية الفريق في وسط الموسم الحالي.

وقال توخيل :"نشعر بأننا مستعدون للمواجهة الكبيرة، وأثق تماما بأننا نحتاج لتقديم أداء قوي لأن ريال مدريد سيقدم أداء قويا يصعب من مهمتنا".

ومع بلوغ فريق السيدات بنادي تشيلسي نهائي دوري الأبطال الأوروبي أيضا أمام برشلونة، يسعى الفريق إلى تحقيق ثنائية فريدة والتتويج باللقب على مستوى الرجال والسيدات.

وكان تشيلسي الذي صدم بايرن ميونخ ليتوج بلقب البطولة في 2012 قد بدد آمال مانشستر سيتي في تحقيق الرباعية هذا الموسم بعدما فاز عليه في المربع الذهبي لبطولة كأس إنجلترا، إلا أنه سيبحث عن ضرب الموسم في مقتل لأبناء بيب جوارديولا حال التتويج باللقب.

وينافس الريال حاليا على جبهتين حيث يخوض صراعا رباعيا مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة وأشبيلية على لقب الدوري الإسباني كما لا يزال يتمسك بالأمل في دوري الأبطال.

وكان الفرنسي كريم بنزيما سجل للفريق هدف التعادل في مباراة الذهاب بعدما تقدم تشيلسي بهدف كريستيان بوليسيتش.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد :"سنخوض مباراة الإياب بهدف الفوز".

وكان زيدان قاد الريال للقب دوري الأبطال في ثلاثة مواسم متتالية من 2016 إلى 2018 خلال ولايته الأولى مع الفريق.