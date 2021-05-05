فاينانشال تايمز: واحد من كل 5 بريطانيين بالغين يعاني من الاكتئاب

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن واحدًا من بين كل خمسة بريطانيين بالغين، وواحدا من كل ثلاثة تحت سن الثلاثين عانى أحد أشكال الاكتئاب في بداية عام 2021 الجاري، أي أكثر من ضعف المستوى قبل وباء كورونا.

وفي إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالصحة العقلية في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق، أفاد 21% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع بين يناير ومارس الماضيين بأنهم يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة للاكتئاب.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن النسبة الإجمالية ارتفعت من 19% في نهاية عام 2020 الماضي، قبل أن تعيد السلطات البريطانية فرض قيود على الحركة والتواصل الاجتماعي، وسجلت ارتفاعًا حادًا من 10 % في الأشهر التي سبقت تفشي فيروس كورونا.

وقالت إن فئة الشباب كانت معرضة للخطر بشكل خاص، حيث أبلغ 34 % من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة عن أعراض اكتئاب، بالمقارنة مع 18 % بين من هم في الخمسينيات من العمر، وكانت النساء في جميع الفئات العمرية أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى التمويل الشخصي والوضع الوظيفي باعتبارهما عاملين مهمين، مشيرة إلى أن أربعة من كل 10 عاطلين عن العمل عانوا من شكل من أشكال الاكتئاب في هذه الفترة مقارنة بـ19 % من العاملين.

وأفادت بارتفاع معدلات الاكتئاب بين المستأجرين عن معدلاتها بين أصحاب المنازل، إلى جانب ارتفاعها بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة وأصحاب الدخل المنخفض.