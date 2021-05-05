سولشاير: احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد ذهبت أبعد مما ينبغي

يعتقد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن احتجاجات الجماهير ضد مالكي النادي ذهبت "أبعد مما ينبغي"، بعدما أدت لتأجيل مباراة الفريق مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

كان يونايتد أحد الأندية الإنجليزية التي شاركت في مشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، الذي انهار سريعا، وهو ما أشعل من جديد غضبا عارما لدى جماهير الفريق ضد مالكي النادي، ليقتحموا ملعب (أولد ترافورد) قبل لقاء الفريق مع ضيفه ليفربول.

ولطالما كانت عائلة جليزر ، التي امتلكت النادي من خلال صفقة استحواذ عام 2005 ، لا تحظى بشعبية كبيرة لكنها تعرضت لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة.

واجتاح المشجعون المحتجون أرض الملعب يوم الأحد واشتبكت أقلية منهم مع ضباط الشرطة خارج الملعب.

ويشعر سولشاير أن الاحتجاجات ذهبت إلى أبعد مما ينبغي في ظل التجاوزات في ملعب أولد ترافورد.

وقال مدرب يونايتد قبل لقاء الفريق مع مضيفه روما الإيطالي غدا الخميس في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي "لقد كان يوما صعبا بالنسبة لنا".

وأضاف سولشاير "بالطبع كنا نريد اللعب والتغلب على ليفربول، حتى بالنسبة للجماهير. ينبغي أن تكون مهمتنا هي تحقيق نتائج جيدة على أرض الملعب، هذا هو ما يركز عليه اللاعبون وكذلك أنا، ولكن كما قلت قبل المباراة، ينبغي علينا الاستماع، اسمع أصوات المشجعين، من حق الجميع الاحتجاج".

واستطرد سولشاير قائلا "ولكن ينبغي أن يكون ذلك بطريقة سلمية. للأسف ، عندما تقوم بالاقتحام، وعندما تتعرض الشرطة للإصابة، فهذه خطوة بعيدة جدا، وعندما تخرج عن السيطرة بهذه الطريقة ، فإن الأمر يتعلق بالشرطة، ولا يرتبط بإبداء الآراء".

وتحاول الأندية الأخرى المشاركة في محاولة الانفصال بناء جسور مع المشجعين، وبينما يجب أن يكون التواصل مع الجماهير أفضل، يتفهم سولشاير أن يونايتد يتخذ مثل هذه الخطوات.

وأكد سولشاير "بالطبع، يجب أن ينصب تركيزي على النتائج، لكن ليس عليك أن تكون عالم صواريخ لترى أن لدينا تحديات يجب التعامل معها، فهناك خلافات".

وتابع "بدأ الآخرون في المناقشة مع مجموعات الجماهير بالفعل، وهو أمر سيكون رائعا بالنسبة لنا في المستقبل".

وأضاف سولشاير "سأكون حزينا إذا تعطل كل العمل الجيد الذي قام به اللاعبون. ينصب تركيزنا على اللعب بشكل جيد والوصول إلى النهائي الآن.

وأصدر جويل جليزر، الشريك في ملكية يونايتد، اعتذارا علنيا لمشجعي يونايتد في أعقاب انهيار دوري السوبر، وكشف سولشاير الآن أنه تلقى رسالة شخصية من المالكين.

وأوضح سولشاير " كنت أتواصل مع المالكين ، وتلقيت اعتذارا شخصيا، واعتذروا للجماهير عن ذلك. أعلم أنهم بدأوا التواصل مع أفراد آخرين".

وشدد سولشاير "كما قلت، إنه موقف صعب بالنسبة لي لأنني يجب أن أركز على كرة القدم ولطالما كانت لدي علاقة جيدة مع المالكين وهم يستمعون إلي، وكذلك يستمعون للجماهير وأنا متأكد من ذلك. سيكون التواصل الأفضل قادما".

وينصب تركيز سولشاير الآن على اجتياز عقبة روما، وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي، لاسيما بعد فوز الفريق الإنجليزي الكبير 6 / 2 على نظيره الإيطالي في مباراة الذهاب التي جرت في أولد ترافورد يوم الخميس الماضي.

وأكد سولشاير، الذي يحلم بتحقيقه أول لقب قاري مع يونايتد "في بعض الأحيان يمكن للاحتكاكات والتحديات أن تدفع الأمور إلى الأمام. كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة".

وأشار مدرب يونايتد "لقد تلقيت الدعم ، يجب أن أقول ذلك. لقد تم تكليفي بالمسؤولية وأنا مسؤول عن شؤون كرة القدم، وأنا أفهم أن المشجعين يريدون رؤية الألقاب والتقدم".

واختتم سولشاير حديثه قائلا "آمل أن نتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية غدا، هذا هو الإصلاح قصير المدى ، ثم ننتقل من هناك".