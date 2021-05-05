الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 777 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، فى أسواق الصاغة المحلية، فقد سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 777 جنيها مقارنة بـ779 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 665 جنيهًا مقارنة بـ667 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 889 جنيهًا مقابل نحو 891 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليسجل نحو 6216 جنيهًا مقارنة بـ6232 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس.

وعالميا، شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، إذ نال صعود الدولار واحتمالات رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة من جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين حافظ البلاديوم على مكاسبه بعد بلوغه قمة غير مسبوقة في الجلسة السابقة، وفقا لـ«رويترز».

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1776.71 دولار للأوقية، واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1775.90 دولار.

وقال جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، إن ارتفاع الدولار وتصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الليلة الماضية واصلا الضغط على المعنويات في آسيا، وهو ما ينعمس على أسعار الذهب عالميا.

وتحول مؤشر الدولار للزيادة وحوم قرب ذروة نحو أسبوعين مقابل عملات رئيسية أخرى.

وكانت يلين قد قالت أمس الثلاثاء، إنها لا ترى أزمة تضخم وشيكة، مقللة من شأن تصريحات سابقة عن أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وذلك للحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد في الوقت الذي تدعم فيه خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق النمو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.5 % إلى 2999.49 دولار للأوقية، وذلك بعدما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف من نقص إمدادات المعدن، وتراجعت الفضة 0.8 % إلى 26.33 دولار، بينما خسر البلاتين 0.9% إلى 1227.02 دولار، وذلك بعد أن بلغ ذروة أكثر من شهرين أمس الثلاثاء.