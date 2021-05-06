وصول التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين إلى السعودية

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وصل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" برفقة والديهما مساء اليوم الأربعاء إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض قادمين من مدينة المكلا في حضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية.

ويأتي وصول التوأم السيامي إلى السعودية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاستكمال علاجهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"مساء اليوم الأربعاء.

ووفق الوكالة نُقل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

يذكر أن هذا التوأم هو الحالة 116 التي قدمت من 21 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.