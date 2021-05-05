مصطفى محمد يتوعد بشيكتاش قبل ديربي الدوري التركي

أكد مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي التركي أن فريقه يتطلع بشدة لمباراته المقبلة أمام بشيكتاش، في المباراة المُقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب تورك تيليكوم ضمن منافسات الدوري المحلي.

وقال مصطفى محمد في تصريحات نشرها موقع "Ensonhaber" :"نتطلع بشدة إلى مباراة بشيكتاش، علينا أن نفوز من أجل مواصلة فرصنا في البطولة وسندخل الملعب بهذا الإيمان. نعرف أن وضع الخصم وأنهم من أفضل الفرق في الموسم".

وأضاف :"لدينا فرصة جيدة أمامنا. سنلعب في ملعبنا ونريد استغلال هذه الميزة والفوز في الديربي. سنخرج بشيكتاش من هنا بدون نقاط ونواصل التواجد في سباق البطولة الذي سيستمر حتى الجولة الأخيرة. لا ينبغي أن يشك أحد في ذلك".

ويتصدر بشيكتاش جدول ترتيب الدوري التركي قبل انطلاق الجولة 38 برصيد 81 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جالاتا سراي صاحب المركز الثالث خلف فنربخشة صاحب الـ 76 نقطة.

يُذكر أن مصطفى محمد كان قد انتقل لجالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء بنهاية العام الجاري.

وخاض مصطفى محمد 14 مباراة مع جالاتا سراي في جميع المسابقات هذا الموسم أحرز فيهم 7 أهداف.