حكام مباراة المحلة وإنبي في الدوري

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اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباراة غزل المحلة وإنبي التي ستقام على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة 20 للدوري الممتاز.

ويدير مباراة المحلة وإنبي الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه ممدوح مصطفى، و محمد عطا، وأحمد حسونة حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم لتقنية الفيديو ويعاونه عمرو رمضان.

ويدخل المحلة مباراته ضد إنبي منتعشا بالفوز الذي حققه على النادي الأهلي في الأسبوع الماضي في اللقاء الذي شهد اداء باهت للقلعة الحمراء وخسارة بهدف دون رد.

ويحتل المحلة المركز التاسع برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد إنبي بالمركز الثامن برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري.