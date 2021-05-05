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أعلن عبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق، ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الزمالك القادمة.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": «ساترشح لانتخابات الزمالك القادمة على منصب عضو مجلس الإدارة».

وأصاف: «اعترف بأن المنافسة صعبة في مجلس إدارة الزمالك لانه وارد ألا تعترف الجمعية العمومية بأني كنت نجم ولاعب في الفريق، لكني بدأت أعمل على الانتخابات بالفعل».

وأكمل: «لو تعارض عملي في مجلس إدارة الزمالك مع العمل الإعلامي سأختار النادي بكل تاكيد هذا شرف لأي زملكاوي».

وواصل: «حلم من أحلامي أن أتولى منصب رئيس نادي الزمالك، ولو المنافس لي حازم إمام ساعلن انسحابي بكل تأكيد لأنه سيفوز وساسانده».

وعن انتقال اللاعبين من الأهلي للزمالك والعكس .. أجاب: «في البداية أود أن أوضح اني كنت قريب من الأهلي، 3 مرات كان أحد مسؤولي الأهلي يتحدث معي ولكني رفضت».

وتابع:«من ينتقل من الأهلي للزمالك والعكس يفقد الهوية، وأكبر مثل لذلك هو محمود كهربا أعتقد أنه أخطأ باللعب للأهلي لأنه كان وصل لمرحلة جديدة مع الزمالك».

وأتم: «انا افضل حارس في تاريخ الزمالك، وكنت أود أن أرى أبو تريكة في الزمالك».