اليوم العالمي لغسل الأيدي ومواجهة كورونا في التدريب الميداني لطلاب الاجتماع جامعة المنيا

قامت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع قسم الاجتماع بكلية الآداب تحت إشراف دكتورة حنان كشك، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، والإشراف الأكاديمي دكتورة رجاء عبد الودود أستاذ علم اجتماع المرأة بقسم اجتماع كلية الآداب جامعة المنيا، بعقد التدريب الميدانى لطلاب قسم الاجتماع الفرقة الرابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ضمن الخطة التدريبية للقسم للعام الدراسي ٢٠٢٠ م _ ٢٠٢١م.

وتناول الحديث عن اليوم العالمي لغسل الأيدي وهو ٥/٥، وفيروس كورونا وكيفية التعايش مع الفيروس، ومدى خطورة الفيروس وسرعة انتشاره خلال الفترة الحالية وأهمية غسل الأيدي بأن الوقاية خير من العلاج، وتم شرح الطرق السليمة لغسل الايدي.

كما تناولت الندوة، التعريف بدور الأخصائي الاجتماعي سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو الغير حكومية، وأهم الأدوار التى يقوم بها وهي: "وقائي، وتنموي، وعلاجي"، وبعض القضايا الهامة للمرأة، وهي المشاركة السياسية للمرأة تعريف المفهوم الخاصة بالمشاركة السياسية للمراة، وتم الإشارة إلى أن المشرع الدستوري وفقا لدستور مصر الحالي ٢٠١٤،قد أهتم فى كثير من مواده الدستورية بعدم التمييز ضد المرأة ومن ضمن مكتسبات المرأة فى الدستور المادة ١١،والتي تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

وقد قام بالتدريب كل من: "فاطمة الزهراء مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية، ودكتورة عزة العربي استشاري التنمية البشرية، ودكتورة حنان سيد عبد الرازق مدير إدارة مكافحة العدوى بالإدارة الصحية، وبحضور دكتورة منار حسين رئيس قسم مكافحة العدوى بالإدارة الصحية".

ومن جانبه، طالب العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع في شتى المجالات بالشراكة مع الإدارات الخدمية والهيئات التعليمية.