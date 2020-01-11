مد مهلة اشتراك الناشرين بمعرض الكتاب في دورته الـ52 حتى الثلاثاء المقبل

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للكتاب، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين في الدورة الـ52 للمعرض والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقرها، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا عدا الجمعة والسبت.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، فيما سيكون الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض لهذا العام، ولأول مرة شخصية خاصة بمعرض كتاب الطفل وهو الكاتب عبدالتواب يوسف.