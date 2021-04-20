وزراء مجموعة السبع «قلقون بشدة» بسبب سلوك روسيا

قال وزراء في مجموعة الدول الصناعية السبع إنهم "قلقون للغاية" بشأن استمرار "السلوك غير المسؤول والمزعزع للاستقرار" من جانب روسيا.

وأعرب ممثلون عن بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم بشأن الإجراءات المستمرة من جانب روسيا، بما في ذلك بقاء القوات العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم "التي تم ضمها بشكل غير قانوني"، في بيان جديد مؤلف من 27 صفحة اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

وأضافت الدول أنها "تأسف لتدهور العلاقات الروسية مع الدول الغربية" وشددت على أهمية احترام اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

وأعربت الدول عن مخاوفها بشأن الأزمة السياسية والحقوقية في أعقاب الانتخابات الرئاسية في بيلاروس التي جرت في أغسطس 2020 ودعت الصين إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وتشمل المجالات الأخرى التي أعرب الوزراء عن قلقهم بشأنها الانتهاكات والتجاوزات في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والانقلاب في ميانمار.