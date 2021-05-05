المبعوث الأممي يختتم جولة اجتماعات في السعودية وعمان من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في اليمن

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الأربعاء جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين في المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان، في إطار سعيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال بيان للمبعوث الأممي إن "تلك الجولة تأتي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بهدف التقليل من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في اليمن، بما يتضمن وقف هجوم أنصار الله(الحوثيين) على مأرب(شرقي البلاد) الذي دام لأكثر من عام" .

وأكد البيان أن جريفيث يسعى إلى رفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة(غربي البلاد) وفتح مطار صنعاء للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي.

وقال جريفيث: "لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك، ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، في الوقت نفسه، استمرت الحرب بلا هوادة وتسببت في معاناة هائلة للمدنيين".

وأكد المبعوث الأممي مواصلة تفاعله مع أطراف النزاع وكل الجهات المعنية والفاعلة وأصحاب المصلحة لمنحهم الفرص لإيجاد أرضيات مشتركة للمساعدة في دفع جهود السلام إلى الأمام.

وللعام السابع على التوالي ، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما تسبب في جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.