الصحة السورية: تسطح منحنى إصابات كورونا في البلاد ضمن الموجة الثالثة

كشف وزير الصحة السورية الدكتور حسن الغباش، اليوم الأربعاء، أن سوريا الآن في وضع تسطح منحنى الإصابات، ضمن الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وبين الغباش، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن فعالية الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، بدأت تخف منذ حوالي الأسبوع، وأن الأرقام المسجلة لعدد الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة حقيقية، حيث أصبحت تعتمد مؤشراً ثانياً، يتمثل بالإصابات في المشافي، وعدد أسرة العناية المشددة المشغولة وعدد المنافس المشغولة في المشافي.

وأكد أن القطاع الصحي في سوريا قوي، على الرغم من ظروف الأزمة وسنوات الحرب، والخسائر التي تعرض لها، واستنزاف الكوادر الطبية، لافتاً إلى أن هذا القطاع تمكن منذ بداية الجائحة من التصدي لموجات الإصابات بكورونا بقدر كبير من المسؤولية.

ولفت الغباش إلى أن لدى وزارة الصحة 71 مشفى و96 مستوصفاً؛ لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موزعة في كافة المحافظات إضافة إلى 416 فريقاً جوالاً في المناطق التي لا يوجد فيها مركز صحي.