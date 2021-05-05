جائحة كورونا تؤثر سلبا على «سوق القابلات» فى العالم

كشف تقرير أممي جديد نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقابلات وشركاء آخرون أن العالم يواجه نقصًا بنحو 900 ألف قابلة ، وهو ما يهدد حياة وصحة ملايين من النساء واطفالهن.

وذكر التقرير ،الذي تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): أن أزمة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم هذه المشاكل حيث طغت الاستجابة للجائحة على الاحتياجات الصحية للنساء والأطفال حديثي الولادة، وتم تكليف القابلات بالعمل في خدمات صحية أخرى.

يبلغ عدد القوى العاملة في مجال القبالة عالميا 9ر1 مليون، أي حوالي ثلثي ما هو مطلوب وفقًا للتقرير الذي يحمل عنوان "حالة القبالة في العالم 2021".

وتابع التقرير أن عدم المساواة بين الجنسين هو أحد العوامل الدافعة للنقص الهائل في القابلات. ويسلط نقص الاستثمار المزمن في القبالة الضوء على كيفية إهمال احتياجات المرأة ومهارات القوى العاملة في الغالب من قبل صانعي السياسات والأنظمة الصحية، والنتائج في كثير من الأحيان مأساوية، وتأخذ شكل اعتلال الصحة أو وفاة الأم والوليد أو الإصابة أو الإملاص(ولادة المولود ميتا).

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الدعم الكامل للقبالة إلى تجنب 67 % من وفيات الأمهات و 64 % من وفيات المواليد ، مما ينقذ ما يقدر بنحو 3ر4 مليون حياة كل عام، وفقًا لتحليل أُجري لهذا التقرير.