وزيرة الصحة: بدء تصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم في مصر قريبا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المقرر بدء إجراءات تصنيع لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا، في مصر خلال فترة قريبة، وذلك مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة.

وأضافت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مصر ستتسلم 500 ألف جرعة من اللقاح خلال هذا الأسبوع، بخلاف شحنات من لقاحات أخرى تصل في مجموعها إلى 4.4 مليون جرعة خلال شهر مايو الجاري.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم توريد 1.7 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الأسبوع القادم من "كوفاكس"، ويلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجاري، كما سيتم توريد مليون جرعة من لقاح سينو فارم، على شحنتين خلال الشهر الجاري أيضا.