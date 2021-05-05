ضبط مجرم بحوزته مخدرات في القليوبية

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أمن القليوبية، في ضبط عنصر إجرامي وبحوزته مخدرات بالقليوبية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائى في القليوبية، بقيادة اللواء حاتم حداد، اتجار (عاطل له معلومات جنائية) هارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه"، مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب، فى المخدرات، متخذا من دائرة قسم شرطة قليوب مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وبتقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، كمية من الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.