خبير روسي يؤكد ضرورة أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أكد نائب رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لشؤون العلم ألكسندر جوريلوف، ضرورة أخذ الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منوها بأن رفض الشخص للجرعة الثانية من اللقاح يعرض صحته للخطر ويعدم فعالية الجرعة الأولى.

وقال جوريلوف، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، "إن الجرعة الثانية ضرورية لتعزيز التأثير وتشكيل مناعة أكثر استقرارًا، ويجب القيام بذلك، وإلا فإن الشخص الممتنع عن أخذ الجرعة الثانية يعرض صحته للخطر وينهي فعالية الجرعة الأولى التي أخذها قبل ذلك".

وأضاف: "بعد الجرعة الأول، يبدأ إنتاج الأجسام المضادة التي تشكل المناعة الخلطية (استجابة مناعية ترتكز على تنشيط خلايا B وإنتاج الأجسام المضادة (antibody)، فعندما تواجه خلايا مستضد ميكروبي، تصبح نشطة ثم تبدأ سلسلة من الأحداث) وتكون غير مستقرة وقصيرة العمر، وتستمر لمدة 2 و3 أشهر، ولتعزيز النجاح، هناك حاجة لجرعة ثانية من اللقاح بفضل مناعة الخلايا التائية بالفعل (التي تتصدى للإصابة للفيروس)، أو ما يسمى بخلايا الذاكرة .. فهي توفر حماية موثوقة ضد العدوى".

وأوضح أن الفترة المثلى بين جرعات اللقاح، كقاعدة عامة، تعتبر فترة 30-45 يوما، أما في حالة الجائحة فإن هذه الفترة تعد طويلة، منوها بأنه من المهم أن يتم تشكيل مناعة كاملة بأسرع ما يمكن، وبالتالي، في الوقت الحالي، تم تقليل هذه الفترة الزمنية إلى 21 يوما.

وكانت روسيا قد بدأت يوم 5 ديسمبر 2020 حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.