مالطا تسعى لتطعيم سكانها قبل موسم العطلات

تسرع مالطا الخطى لتحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 70 % من السكان البالغين بحلول نهاية يونيو المقبل، فيما تنخفض حالات كوفيد- 19 في البلاد ويتم تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد اليوم الأربعاء إلى أن حوالي 55 % من البالغين، أو 47 % من جميع سكان مالطا البالغ عددهم 514 ألفا، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى أمس الثلاثاء.

وتضع هذه البيانات الدولة الصغيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط بين الدول التي طعمت نسبة كبيرة من سكانها في العالم، حيث تسعى للترويج لنفسها كوجهة آمنة للسياح في موسم الصيف الأوروبي.

وقال وزير الصحة كريس فيرن إن السلطات تريد الوصول إلى نسبة 70 % المستهدفة بحلول نهاية يونيو المقبل وتعتزم تقديم لقاح لجميع البالغين بحلول منتصف أغسطس.

وسجلت مالطا أقل من 50 حالة إصابة جديدة بالفيروس في كل يوم من الأيام الـ 16 الماضية، ووصل عدد مرضى كوفيد- 19 في المستشفيات المحلية لأدنى مستوياته منذ شهور.