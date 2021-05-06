فرنسا: سنفعل كل ما يمكن لتطيبق الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أكد فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم على "احترام.. الاتفاق الذي جرى توقيعه في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي" وقال إن "فرنسا ستقوم بكل ما هو ضروري للتأكد من ذلك."

وكان ريستر يشير بذلك إلى الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا و الاتحاد الاوروبي قبيل نهاية العام الماضي لتنظيم العلاقات التجارية بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) .

وأشار الوزير إلى أن فرنسا لا تقبل القرارات الأحادية بشأن تصاريح الصيد، وقال إن الشروط الجديدة التي فرضتها لندن لمنح تصاريح الصيد في جزر القنال الإنجليزي، وخاصة جزيرة جيرسي، تناقض "اتفاقية التجارة والتعاون" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تنص على أنه "يجب أن تستند الإجراءات الفنية على التوصيات العلمية" ويجرى "الاخطار المسبق بها للسماح بإجراء حوار وتقديم توضيحات".

وأوضح أن "هذه الشروط تخلق سابقة خطيرة.... وهي شروط غير مقبولة".

يشار إلى أن الوصول إلى جزر جيرسي رئيسي لصناعة الصيد في فرنسا.