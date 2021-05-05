سقوط المتهم بسرقة مكتب بريد في الجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة من ضبط المتهم بسرقة مكتب بريد في الجيزة.

وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا باكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالي، وبالانتقال والمعاينة تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسي ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة".

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، عن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية فاختمر في ذهنه سرقة مكتب البريد وقام بمعاينة أبوابه، وفي سبيل ذلك اشترى مجموعة من الأدوات "ضبطوا" وإخفائه المسروقات بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وأرشد عنها، وعثر على جوال بداخله مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.