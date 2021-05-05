مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم لحركة الشباب بالعاصمة الصومالية

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قالت الشرطة الصومالية ل(د.ب.أ) إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الأربعاء، بعد أن انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في سيارة لموظف حكومي محلي في منطقة كهده بالعاصمة مقديشو.

وصرح ضابط الشرطة علي حسن لـ(د.ب.أ) "علمنا أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم الذي كان يستهدف قتل موظف حكومي محلي نجا بعد إصابته بإصابات طفيفة".

وأعلنت جماعة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الانفجار عبر محطتها الإذاعية الأندلس.

وتستغل الجماعة عدم الاستقرار السياسي في البلاد الناتج عن مأزق الانتخابات فى تنفيذ انشطتها.

وشكل رئيس الوزراء الصومالي، يوم الخميس الماضي، لجنة لنزع السلاح في مقديشو عقب اشتباكات مسلحة بالمدينة في 25 أبريل الماضي.

واندلع العنف بسبب تمديد ولاية الرئيس لمدة عامين عندما حاولت قوات الأمن منع جماعات مسلحة موالية لجماعات المعارضة من إقامة ثكنات في بعض الأحياء.

وأدت الاشتباكات إلى نزوح آلاف الأشخاص.