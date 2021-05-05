تعرف على أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت أسعار العملات بالبنك المركزي حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 للبيع، واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.75 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع، كما استقر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.65 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية استقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 51.73 جنيه و 52.20 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وتراجع اليورو قرشين ليسجل 18.70 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع بنحو 6 قروش ليسجل 18.88 جنيه، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو قرشين ليسجل 21.66 جنيه للشراء، بينما انخفض سعر البيع قرشا واحدا ليسجل 21.84 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 48.96 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع بنحو 7 قروش ليسجل 52.09 جنيه.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 18.72 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع بنحو 6 قروش ليسجل 18.88 جنيه للبيع، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو قرشا واحدا ليسجل 21.66 جنيه للشراء فيما انخفض سعر البيع قرشا واحدا ليسجل 21.84 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتي بنحو 8 قروش ليسجل 48.96 جنيه للشراء، تراجع سعر البيع 9 قروش ليسجل 52.09 جنيه.